به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مراد یگانه» فرماندار ویژه دهلران در بازدید میدانی از روند ساخت این مرکز درمانی گفت: آسیب‌های ناشی از چشمه‌های طبیعی آب‌گرم و خوردگی مداوم تجهیزات پزشکی بیمارستان کنونی شهدای دهلران، ضرورت جانمایی و ساخت یک مرکز درمانی جدید در نقطه‌ای مناسب از غرب شهر را ایجاد کرده است.

وی افزود: بیمارستان جدید در زمینی به مساحت پنج هکتار و با زیربنای ۱۱ هزار مترمربع در سه طبقه طراحی شده است و با ۹۶ تخت بستری استاندارد، پاسخگوی نیاز‌های درمانی مردم شهرستان خواهد بود.

فرماندار ویژه دهلران با اشاره به پیش‌بینی ۷۳۶ میلیارد تومان اعتبار اولیه برای ساخت این بیمارستان اظهار کرد: انتخاب محل جدید با هدف ارتقای زیرساخت‌های درمانی و دور ماندن این مرکز از آسیب گاز‌های گوگردی انجام شده است.

یگانه یادآور شد: در حال حاضر عملیات اجرایی طرح شامل پی‌کنی، خاک‌برداری ساختمان‌ها و آماده‌سازی محوطه کارگاهی در حال انجام است و این طرح ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.