فردا فعالیت آموزشی مدارس در شهرستان‌های لردگان، فارسان، نواحی یک و دو شهرکرد و منطقه آموزش و پرورش بروجن به‌صورت غیرحضوری در شبکه شاد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، با توجه به تصمیم کمیته برنامه ریزی سلامت استان در راستای اجرای دستورالعمل مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس، نحوه فعالیت مدارس استان در روز چهارشنبه ۴ آذرماه در برخی مدارس غیر حضوری خواهد بود.

‌مدارس سایر شهرستان‌ها و مناطق استان نیز طبق روال عادی و به‌صورت حضوری فعالیت خواهند نمود.

‌همچنین توصیه می‌شود کودکان دارای علائم بیماری‌های تنفسی تا زمان بهبودی در کودکستان‌ها حضور نیابند.