دانش‌آموزان دختر مهاباد در یادواره شهدای میناب، با گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید، همدلی خود را با خانواده‌های این شهدای مظلوم نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با هفته بسیج، دانش‌آموزان مدارس دخترانه مهاباد با برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز میناب، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز را گرامی داشتند.

در این مراسم، دختران دانش‌آموز مهاباد با گردهمایی و گرامیداشت یاد دانش‌آموزان شهید میناب، ضمن ادای احترام به مقام والای این شهدا، با یادآوری مظلومیت آنان، بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره دوستان دانش‌آموز خود تأکید کردند.

همچنین فردا، یادواره شهدای دانش‌آموز میناب با حضور ۳۵۰ نفر از دانش‌آموزان مدارس پسرانه مهاباد در کانون فرهنگی تربیتی فجر برگزار می‌شود.