به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این رویداد به همت سازمان فضای مجازی بسیج و با حضور جمعی از مسئولان، فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوا برگزار شد.

سرهنگ پاسدار قاسم انصاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جوادالائمه (ع) دنا، با اشاره به برگزاری این رویداد در هفته بسیج گفت: این دوره با محوریت «به توان مردم» و موضوعات بومی و محلی برگزار شد.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی شهرستان دنا نیز با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد گفت: تیم‌های شرکت‌کننده در بخش‌های هوش مصنوعی، انیمیشن‌سازی، بازی‌سازی موبایلی، تولید کلیپ و پوستر به رقابت پرداختند.

حسین دوستانی هدف از برگزاری این رویداد را شناسایی، جذب و سازماندهی فعالان عرصه تولید محتوا و فضای مجازی عنوان کرد و افزود: برگزیدگان این مرحله به رقابت‌های استانی راه پیدا می‌کنند و نفرات برتر استانی نیز به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی شهرستان دنا همچنین با اشاره به فعالیت گردان‌های سایبری، بر ضرورت استمرار حمایت و سازماندهی فعالان این حوزه تأکید کرد.