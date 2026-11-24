

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره به شرح زیر است:

در پی شکایت محمد عینالی از باشگاه شهرداری نوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۷۴ میلیون و ۲۲۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته قرار رد صادر کرد.

با توجه به شکایت علی اکبر رحیمی از باشگاه استقلال تهران، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان حکم به بی حقی صادر کرد.

در پرونده شکایت علیرضا محمودی از باشگاه سرخپوشان درود، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۹ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.