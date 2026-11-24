یادواره ۹۸ بسیجی شهید صومعه‌سرا یادواره ۹۸ بسیجی شهید صومعه‌سرا یادواره ۹۸ بسیجی شهید صومعه‌سرا یادواره ۹۸ بسیجی شهید صومعه‌سرا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، یادواره ۹۸ بسیجی شهید شهرستان صومعه‌سرا در میدان بسیج این شهر برگزار شد.

امام جمعه بندرانزلی در این مراسم با بیان اینکه شهدا جان فدائیان واقعی بودند که جان خود را فدای اسلام و ایران فدا کردند گفت:این یادواره هافرصتی برای تجدید عهد ومیثاق با ولایت و آرمان‌های انقلاب و شهدا و امام شهید وراه پر افتخار آنان است.

حجت الاسلام والمسلمین شمس الدینی بابیان اینکه انتقام و خونخواهی قائد شهید امت و شهدای میناب و دیگر شهدا خواست همه مردم است افزود:وفاداری و بصیرت مثال زدنی مردم در صحنه‌های انقلاب و تجمعات شبانه مردم، دشمنان را به هراس انداخته و تحمل آن برای دشمنان بسیار سنگین است و فریاد مردم در تجمعات انتقام انتقام است.