جهادگران شهرک انرژی اصفهان امروز با اجتماع در شرکت پالایش نفت اصفهان، آمادگی خود را برای تأمین نیازهای مردم و حفظ تولید اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این اجتماع، سربازان خط مقدم جبهه تولید با تشکیل زنجیره انسانی، از ایستادگی برای حفظ تولید گفتند.

معاون تولید شرکت پالایش نفت اصفهان در این اجتماع گفت: کارکنان شهرک انرژی اصفهان در جنگ تحمیلی دوم و سوم بدون وقفه ۲۳ درصد سوخت کشور را تأمین کردند.

اصغر صابری افزود: امروز با شرکت‌های همجوار شهرک انرژی، اکثر تجهیزات مورد نیاز، مبدل‌های حرارتی و تعمیر و نگهداری را انجام می‌دهیم.

وی اضافه کرد: در جنگ تحمیلی دوم و سوم هیچ‌کدام از واحد‌های تولیدی ما متوقف نشدند و کاهش ظرفیت نداشتیم.

معاون تولید شرکت پالایش نفت اصفهان تصریح کرد: زمانی که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در تهران هدف قرار گرفت، ما تأمین‌کننده سوخت بودیم و با حداکثر مقدار ممکن بنزین و گازوئیل تولید کردیم و یک روز صف طولانی نداشتیم.

جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الزمان استان اصفهان نیز در این اجتماع گفت: کشور امروز در اوج عزت است و جهان این بزرگی را می‌بیند.

سردار علی فتحیان با بیان اینکه وعده‌های الهی امروز محقق شده، افزود: روزی در صنعت نیرو‌های ما اجازه تصمیم‌گیری نداشتند، اما امروز تولید و صادرات به فکر ایرانی وابسته است و این تحول را مدیون مبانی ناب اسلام و حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم.

وی اضافه کرد: تجربه‌های امروز مسیر را به ما نشان می‌دهد که نتیجه خون صد‌ها هزار شهید است و ملت از دل سختی‌ها این تجربه‌ها را به دست آورد. اشتباه محاسباتی دشمن است که تصور می‌کند این تجربه‌ها را با بمب اتم و تحریم می‌تواند بگیرد، ولی ما این موفقیت‌ها را با اتکا به توان داخل به دست آوردیم.

جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الزمان استان اضافه کرد: امروز بسیاری از تحولات جهان وابسته به ایران است و معادلات را ما تعیین می‌کنیم. ایران پس از پیروزی بسیار متفاوت با ایران قبل از جنگ است و مرکز و کانون توجه است و تنها نسخه رفع هرگونه تهدید، تحریم و فشار اقتصادی، چنگ زدن به تفکر خوداتکایی و بسیج است.