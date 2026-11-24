معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از تمدید ۱۰ روزه مهلت تجهیز ناوگان اتوبوسی به سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فواد غزیعلی با اشاره به ابلاغ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و درخواست تشکل‌های صنفی بخش حمل‌ونقل مسافری گفت: مهلت تجهیز ناوگان اتوبوسی به سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی به مدت ۱۰ روز تمدید شده است.

وی افزود: این تمدید با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای تکمیل فرآیند نصب سامانه GPS و برقراری تبادل اطلاعات آن با سکوی هوشمند سازمان راهداری انجام شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: بر اساس ابلاغیه جدید، از ۱۰ آذرماه صدور سند حمل برای اتوبوس‌های فاقد سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی مشمول محدودیت خواهد شد.

غزیعلی از شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و مالکان اتوبوس‌ها خواست در مهلت تعیین‌شده نسبت به نصب و راه‌اندازی GPS و اتصال آن به سکوی هوشمند سازمان راهداری اقدام کنند تا در روند فعالیت ناوگان و صدور اسناد حمل اختلالی ایجاد نشود.

وی هدف از اجرای این طرح را پایش دقیق‌تر عملکرد ناوگان، ثبت پیمایش واقعی و مدیریت هوشمند فعالیت اتوبوس‌های برون‌شهری عنوان کرد و بر ضرورت همکاری مالکان و شرکت‌های حمل‌ونقل برای جلوگیری از اعمال محدودیت‌های بعدی تأکید کرد.