به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، طرحها و تجهیزات افتتاح‌ و تامین شده شامل: زیرسازی و آسفالت حیاط بیمارستان، تکمیل پکیج فاضلاب بیمارستان، دستگاه اتوآنالایزر آزمایشگاه، دستگاه سرور پشتیبان HIS بیمارستان، راه‌اندازی دستگاه لاپاراسکوپی، دوربین‌های مداربسته بیمارستان و سه واحد پانسیون پزشکان متخصص در شبکه بهداشت بود که گامی بسیار مؤثر و بنیادین برای ارتقای سطح خدمات درمانی، رفاه کادر درمان و توسعه زیرساخت‌های سلامت در شهرستان چارویماق به شمار می‌رود.