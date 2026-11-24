به علت توسعه شبکه جدید، گاز مشترکان کوی کانتکس شهرستان کارون در استان خوزستان فردا قطع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز خوزستان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه جدید گازرسانی، جریان گاز کوی کانتکس، محدوده خیابان‌های کوثر یکم تا کوثر سوم روز چهارشنبه ۴ آذرماه ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان این منطقه درخواست می‌شود از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.