شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان اعلام کرد: موارد مشکوک به کرم در تصاویر منتشرشده از نان‌های لواش، بقایای خمیر چسبیده به سطح زیرین نان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهران کتابی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری بهارستان، با اعلام این خبر گفت: در پی انتشار تصاویر، موضوع از سوی فرمانداری پیگیری و بررسی‌های میدانی و تخصصی شبکه بهداشت در نانوایی‌های مناطق مربوطه انجام شد.

بر اساس نتایج این بررسی‌ها، موارد مشاهده‌شده ناشی از باقی‌ماندن خمیر در دستگاه‌ های پخت ماشینی بوده است. با این حال، تذکرات بهداشتی لازم درباره نظافت و پاکسازی مستمر دستگاه‌ ها به متصدیان نانوایی‌ها ارائه شد.

در روز های گذشته تصاویری در رسانه های محلی از وجود کرم در نان مصرفی منتشر شده بود.