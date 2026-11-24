نقش مادران و همسران شهدا در تربیت نسل ایثارگر، حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از عزت و امنیت کشور، در مراسم بزرگداشت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) در بیجار مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، تاریخ پرافتخار ایران اسلامی تنها با نام فرماندهان و رزمندگانی که در میدان‌های نبرد حماسه آفریدند، روایت نمی‌شود؛ در پشت هر ایثار و فداکاری، مادرانی قرار دارند که با ایمان و تربیت الهی، فرزندان خود را برای دفاع از دین و میهن پرورش دادند و همسرانی که سال‌های طولانی دوری و فقدان عزیزانشان را با صبر و استقامت پشت سر گذاشتند.

به همین مناسبت و همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، مراسم بزرگداشت مادران و همسران شهدا با حضور خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان در مجتمع نور بیجار برگزار شد؛ آیینی که فرصتی برای بازخوانی جایگاه زنان ایثارگر و تجلیل از سرمایه‌های معنوی جامعه بود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بیجار با اشاره به جایگاه و نقش خانواده‌های شهدا در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: امروز در این مراسم قرار نیست صرفاً از قهرمانی مردان سخن بگوییم، بلکه گرد هم آمده‌ایم تا از قهرمانان پنهانی یاد کنیم که نقش اساسی در شکل‌گیری عزت و اقتدار کشور دارند.

علی حیدری گفت: شهرستان بیجار در طول جنگ‌های تحمیلی بیش از ۴۷۰ شهید تقدیم نظام مقدس اسلامی کرده است و نقش مادران و همسران شهدا در این افتخار آفرینی کاملا واضح و چشم گیر است.

وی با اشاره به نقش کمتر دیده‌شده مادران و همسران شهدا در شکل‌گیری حماسه‌های دفاع از کشور اظهار کرد: قهرمانی تنها به حضور در میدان نبرد و استفاده از سلاح و تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه در پشت این حماسه‌ها، زنانی قرار دارند که با ایمان، فداکاری و صبوری، زمینه پرورش و همراهی مردان ایثارگر را فراهم کردند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بیجار با اشاره به پیوند ایثار خانواده‌ها با امنیت و اقتدار امروز کشور بیان کرد: بخش مهمی از عزت، آرامش و امنیتی که جامعه از آن برخوردار است، حاصل فداکاری مادرانی است که فرزندان خود را تقدیم کردند و همسرانی که با صبر و استقامت، بار سنگین فقدان عزیزانشان را به دوش کشیدند.

حیدری در پایان، پاسداشت مقام مادران و همسران شهدا را ضرورتی اجتماعی و فرهنگی دانست و تأکید کرد: این بانوان از قهرمانان واقعی جامعه هستند و ایثار و پایداری آنان باید به‌عنوان بخشی ارزشمند از تاریخ و هویت کشور برای نسل‌های آینده بازگو شود.