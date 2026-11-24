رئیس کل دادگستری استان کرمان از کاهش موجودی کالا‌ها و مدت نگهداری آنها در انبار اموال تملیکی نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، دادخدا سالاری، رئیس کل دادگستری استان کرمان، عصر امروز به همراه دادستان و رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان از انبار این سازمان بازدید کرد.

سالاری با اشاره به ضرورت ساماندهی و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار گفت: از آنجا که این اموال یا از منابع عمومی و بیت‌المال تأمین شده‌اند یا متعلق به مردم هستند، تعیین تکلیف سریع آنها و جلوگیری از استهلاک و تضییع کالا‌ها اهمیت دارد.

وی افزود: این بازدید با هدف بررسی وضعیت کالا‌ها و تسریع در ساماندهی و تعیین تکلیف آنها انجام شد تا از نگهداری طولانی‌مدت و آسیب دیدن اموال جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به بهبود وضعیت انبار نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: خوشبختانه هم میزان کالا‌های موجود در انبار کاهش یافته و هم مدت نگهداری آنها کمتر شده است.