در ششمین جلسه شورای اداری مهاباد به مناسبت هفته بسیج، مسئولان شهرستان بر ضرورت تقویت همبستگی ملی و نقش بسیج در توسعه، محرومیت‌زدایی و تأمین امنیت پایدار تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ششمین جلسه شورای اداری شهرستان مهاباد با محوریت گرامیداشت هفته بسیج و با حضور مسئولان، اقشار مختلف مردم، بازاریان و اصناف برگزار شد.

در این نشست، فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد، محرومیت‌زدایی، عدالت‌محوری و تأمین امنیت را از مهم‌ترین اهداف تشکیل بسیج برشمرد و اظهار کرد: هرکس که دل در گرو ایران اسلامی دارد، یک بسیجی جهادگر است.

امام جمعه و فرماندار ویژه مهاباد نیز با اشاره به جایگاه و نقش بسیج در تقویت اقتدار و امنیت کشور، بر ضرورت همبستگی مردم و مسئولان و مشارکت این نهاد مردمی در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی تأکید کردند.

در ادامه این نشست، مسئولان قضایی و انتظامی شهرستان با اشاره به حادثه قتل طلافروش مهابادی، بر تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های مسلح و دستگاه قضایی برای برقراری امنیت، حفظ آرامش عمومی و تأمین رفاه شهروندان تأکید کردند.

در پایان این جلسه، از فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد تجلیل شد و کتاب «نوار غزه و حماس را بشناسید» اثر جعفر ایازی، نویسنده مهابادی، به سردار نوروزی اهدا شد.