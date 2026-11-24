رئیس کل دادگستری استان اصفهان با همراهی جمعی از معاونان، در ادامه بازدیدهای نظارتی و سرزده از حوزه‌های قضایی استان، از دادگستری، محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان نطنز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در این بازدید گفت: هدف از این بازدیدها حضور در دادگستری، محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان، نظارت میدانی، بررسی نحوه خدمت‌رسانی، دیدار چهره‌به‌چهره با مراجعین و احصاء کمبودها و مشکلات حوزه‌های قضایی و تلاش برای رفع هر چه سریع‌تر آن‌هاست.

وی وضعیت رسیدگی‌ها در حوزه‌های قضایی نطنز را خوب ارزیابی کرد و افزود: یکی از چالش‌های دستگاه قضایی در سطح کشور و استان، موضوع اطاله دادرسی است؛ اما خوشبختانه با تلاش‌های جهادی و اهتمام شبانه‌روزی همکاران قضایی و اداری در نطنز، این معضل مدیریت شده و نرخ رسیدگی‌ها از شرایط خوبی برخوردار است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به آمار قابل قبول عملکرد این حوزه‌ها در حوزه صلح و سازش اضافه کرد: شهرستان نطنز با کسب نرخ ۸۰ درصدی در حوزه صلح و سازش، از حوزه‌های فعال و خوب استان محسوب می‌شود که هدفی بسیار ارزشمند است.