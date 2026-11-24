سرپرست وزارت نفت از افزایش مقدار سوخت معادل تحویلی به نیروگاه‌ها در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: تأمین گاز و سوخت مایع نیروگاه‌ها طبق برنامه در حال انجام است.

افزایش تحویل سوخت معادل به نیروگاه‌ها نسبت به پارسال

افزایش تحویل سوخت معادل به نیروگاه‌ها نسبت به پارسال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمید بورد در حاشیه آئین یادبود جان‌باختگان اتوبوس کارکنان شیفت بهره‌برداری شرکت اویکو در مجموعه ان‌جی‌ال دهلران گفت: تأمین گاز و سوخت مایع نیروگاه‌ها به‌طور کامل انجام شده و در مجموع، مقدار سوخت معادل تحویلی به این واحد‌ها روند افزایشی داشته است.

او با اشاره به افزایش تحویل گاز به نیروگاه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: میزان گازوئیل تحویلی به نیروگاه‌ها نیز در این مدت افزایش یافته است.

سرپرست وزارت نفت تأکید کرد: تأمین سوخت معادل نیروگاه‌ها طبق برنامه در دستور کار قرار دارد و این روند ادامه خواهد داشت.

بورد همچنین درباره بازگشت ظرفیت پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی به چرخه تولید گفت: تاکنون ۵۰ درصد از ظرفیت این پالایشگاه‌ها به چرخه تولید بازگشته است.