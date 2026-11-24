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سرپرست وزارت نفت از افزایش مقدار سوخت معادل تحویلی به نیروگاهها در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: تأمین گاز و سوخت مایع نیروگاهها طبق برنامه در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمید بورد در حاشیه آئین یادبود جانباختگان اتوبوس کارکنان شیفت بهرهبرداری شرکت اویکو در مجموعه انجیال دهلران گفت: تأمین گاز و سوخت مایع نیروگاهها بهطور کامل انجام شده و در مجموع، مقدار سوخت معادل تحویلی به این واحدها روند افزایشی داشته است.
او با اشاره به افزایش تحویل گاز به نیروگاهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: میزان گازوئیل تحویلی به نیروگاهها نیز در این مدت افزایش یافته است.
سرپرست وزارت نفت تأکید کرد: تأمین سوخت معادل نیروگاهها طبق برنامه در دستور کار قرار دارد و این روند ادامه خواهد داشت.
بورد همچنین درباره بازگشت ظرفیت پالایشگاههای آسیبدیده پارس جنوبی به چرخه تولید گفت: تاکنون ۵۰ درصد از ظرفیت این پالایشگاهها به چرخه تولید بازگشته است.