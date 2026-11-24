به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، آیت‌الله احمد مروی در دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان که امروز سه شنبه سوم آذر در حرم مطهر رضوی انجام شد؛ با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سفر رئیس‌جمهور به مشهد مقدس منشأ خیر و برکت برای مردم مشهد، خراسان و زائران حضرت رضا (ع) باشد، تکمیل بزرگراه حرم تا حرم، کاهش زمان سفر ریلی تهران ـ مشهد و تأمین پارکینگ در اطراف حرم مطهر رضوی را سه مطالبه اصلی زائران برشمرد و بر ضرورت تأمین اعتبارات این طرح‌ها از محل منابع ملی، با توجه به بهره‌مندی مردم سراسر کشور از این زیرساخت‌ها، تأکید کرد.

وی با تأکید بر اینکه پرونده زیارت باید همواره بر روی میز رئیس‌جمهور باز باشد، از اهتمام دولت در بسیج ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد و افزود: مشهد مقدس نیز در ایام پایانی ماه صفر، ظرف چند روز، میزبان میلیون‌ها زائر است و خدمت‌رسانی شایسته به این جمعیت عظیم، مستلزم مسئولیت‌پذیری و مشارکت دستگاه‌های ملی در کنار مسئولان مشهد و خراسان رضوی است.

تکمیل بزرگراه حرم تا حرم؛ مطالبه‌ای ملی برای تأمین ایمنی زائران

تولیت آستان قدس رضوی با استناد به آمار دستگاه‌های دولتی مبنی بر اینکه حدود ۸۰ درصد زائران با خودرو‌های شخصی به مشهد مقدس سفر می‌کنند، بر اهمیت تکمیل بزرگراه حرم تا حرم تأکید و اظهار کرد: ساخت و بهره‌برداری از قطعه قم ـ گرمسار این بزرگراه، گامی ارزشمند در مسیر تسهیل سفر زائرانی است که از طریق راه‌های جاده‌ای عازم مشهد مقدس می‌شوند.

ضرورت کاهش زمان سفر ریلی تهران ـ مشهد

وی در ادامه، توسعه و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی را از دیگر مطالبات زائران حضرت رضا (ع) برشمرد و با اشاره به تجربه سفر‌های مکرر خود با قطار در مسیر تهران ـ مشهد، عنوان کرد: طی نزدیک به نیم‌قرن، مدت‌زمان سفر ریلی در این مسیر از حدود ۱۴ ساعت به ۱۱ تا ۱۲ ساعت کاهش یافته است؛ هرچند ارتقای کیفیت قطار‌ها و بهبود خدمات پذیرایی در این سال‌ها شایسته تقدیر است، اما همچنان بخش قابل‌توجهی از زمان سفر مسافران در مسیر سفر سپری می‌شود.

تولیت آستان قدس رضوی خواستار اهتمام دولت به کاهش زمان سفر ریلی تهران ـ مشهد شد و با بیان اینکه انتخاب میان برقی‌سازی خط آهن، ساخت خط قطار سریع‌السیر یا بهره‌گیری از سایر راهکارها، موضوعی تخصصی و کارشناسی است، تصریح کرد: آنچه برای زائر اهمیت دارد، کاهش مدت‌زمان سفر به مشهد مقدس است.

آیت‌الله مروی تأمین پارکینگ در پیرامون حرم مطهر رضوی را سومین مطالبه زائران از دولت برشمرد و اظهار کرد: بسیاری از خانواده‌ها پس از طی مسیری طولانی و ورود به مشهد مقدس، هنگام تشرف به حرم مطهر با مشکل یافتن جای پارک خودرو مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به ظرفیت پارک بیش از دو هزار خودرو در فضا‌های زیرسطحی حرم مطهر رضوی که هم‌اکنون به‌عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند، افزود: این فضا‌ها از ابتدا با کاربری رواق احداث شده‌اند و در سالیان گذشته که نیاز به فضا‌های زیارتی کمتر بود، به‌منظور تأمین محل توقف خودرو‌ها و تسهیل تردد شهری، در اختیار مدیریت شهری قرار گرفتند.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تنوع و گستردگی برنامه‌های فرهنگی حرم مطهر رضوی برای کودکان، نوجوانان، دختران و جوانان، این فعالیت‌ها را بخشی از تجربه زیارت دانست و تصریح کرد: محل اجرای این برنامه‌ها باید در جوار مضجع شریف حضرت رضا (ع) باشد؛ ازاین‌رو، امروز آستان قدس رضوی برای خدمت‌رسانی به زائران و اجرای برنامه‌های فرهنگی، به رواق‌های زیر سطحی که به پارکینگ تبدیل شده‌اند، نیاز دارد.

وی با اشاره به تأثیر تورم بر افزایش هزینه‌های اداره و نگهداری حرم مطهر رضوی، خاطرنشان کرد: به‌رغم افزایش این هزینه‌ها، فعالیت‌های عمرانی، تعمیر و نگهداری حرم مطهر، توسعه فضا‌های زیارتی و اقدامات در راستای تسهیل زیارت همچنان تداوم دارد و آستان قدس رضوی برای اداره این مجموعه مقدس از دولت‌ها درخواست کمک نمی‌کند.

همکاری آستان قدس رضوی با دولت و مدیریت شهری

آیت‌الله مروی در بخش دیگری از سخنان خود، با یادآوری تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر همکاری با دولت‌ها و مدیران دولتی در حکم انتصاب تولیت آستان قدس رضوی در فروردین‌ ۱۳۹۸، اظهار کرد: آستان قدس رضوی خود را موظف می‌داند ضمن صیانت از حقوق موقوفات و رعایت نیات واقفان، در مسیر حل مسائل و مشکلات مردم با دولت، استانداری و شهرداری همکاری و تعامل داشته باشد.

وی توافق برای واگذاری زمین به‌منظورساخت بوستان در حاشیه شهر مشهد و همکاری با ارتش برای گشایش مسیر و ایجاد بوستان در اراضی پادگان واقع در مرکز شهر را از جمله مصادیق این رویکرد برشمرد و اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان هدیه به پرستاران مشهد به مناسبت روز پرستار و صرف ۱۷۰ میلیارد تومان برای تأمین خوابگاه ۴۰۰ دانشجوی پزشکی را از دیگر اقدامات آستان قدس رضوی در راستای همکاری با دولت و مدیریت شهری عنوان کرد.