به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بوانات از اجرای ۱۲۷ طرح با اعتبار ۳۲۰ میلیارد ریال طی ۱۵ ماه در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح‌ها در شش محور شامل عایق‌کاری منازل محرومان، کانال‌های انتقال آب کشاورزی، احداث سازه‌های سنگ‌ملاتی، لایروبی و مرمت قنوات، کارگاه‌های اقتصاد مقاومتی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلوواتی اجرا شده است.

سرهنگ طحان، رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه فجر فارس نیز با اشاره به فعالیت ۴ هزار و ۲۰۰ گروه جهادی در استان گفت: هم‌زمان با هفته بسیج، هزار و ۲۵۰ برنامه جهادی در قالب رزمایش «جهادگران عاشورایی» در حوزه‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اجرا می‌شود.

وی مشارکت مردم و هم‌افزایی سپاه، دولت و گروه‌های جهادی را از عوامل مؤثر در اجرای طرح‌های خدمت‌رسانی دانست و بر تداوم این همکاری‌ها برای رفع مشکلات مردم تأکید کرد.