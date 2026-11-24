تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل صمت و بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی با هدف توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی و هم‌افزایی در مسیر حل مسائل بخش تولید و تجارت به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این تفاهم‌نامه، بر توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فنی و مهارتی، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در حل مسائل صنعت، معدن و تجارت و ایجاد زمینه برای تبدیل توان علمی و فناوری به راهکار‌های عملیاتی و اقتصادی تأکید شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در این مراسم گفت: بنیاد نخبگان ظرفیت بزرگی برای حل مسائل مختلف در حوزه‌های تولید و تجارت دارد و باید از این ظرفیت در مسیر تقویت اقتصاد استان استفاده کنیم.

پرنیان افزود: امیدواریم این همکاری به هم‌افزایی در حوزه‌های علمی، آموزشی، فنی و مهارتی و فناوری منجر شود و مجموعه خانواده صمت استان بتواند از ظرفیت‌های انسانی و توانمندی‌های علمی نخبگان برای رفع مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت بهره بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن توافقات گفت: نباید در گفتمان و تفاهم‌نامه متوقف شویم؛ هدف این است که این همکاری به عملکرد، حل مسائل و رفع معضلات اقتصادی منجر شود.

پرنیان ادامه داد: نتیجه این همکاری باید در بطن اقتصاد استان قابل مشاهده باشد؛ به‌گونه‌ای که به کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و ایجاد ثروت و ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود.

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی اظهار کرد: همه تلاش ما باید این باشد که تفاهم‌نامه‌ها از مرحله امضا عبور کرده و به برنامه‌های اجرایی و اقدامات مشخص تبدیل شوند و آثار آن در زندگی اقتصادی مردم، فعالیت واحد‌های تولیدی و فضای کسب‌وکار استان نمایان شود.

یوسف زندی مدیرعامل بنیاد نخبگان استان نیز در این مراسم گفت: این ظرفیت نخبگانی می‌تواند در بخش‌های مختلف صنعت، تولید و تجارت مورد استفاده قرار گیرد و همکاری با اداره‌کل صمت زمینه‌ای برای هدایت توان علمی و تخصصی نخبگان به سمت مسائل واقعی و نیاز‌های بخش اقتصاد استان خواهد بود.