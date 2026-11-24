به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دبیر هیئت ورزش‌های روستایی و عشایری خوزستان، با اعلام این خبر گفت: این رقابت‌ها در رشته‌های چوب‌کشی، هفت‌سنگ و کورن‌هول به میزبانی اهواز برگزار می‌شود.

داوود جباری، افزود: در حال حاضر مسابقات شهرستانی در رشته‌های هفت‌سنگ تیمی، هفت‌سنگ مهارتی، چوب‌کشی و کورن‌هول در نقاط مختلف استان در حال برگزاری است و ورزشکاران برای کسب سهمیه حضور در رقابت‌های استانی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی ادامه داد: نفرات برتر مسابقات شهرستانی، اواخر آذرماه در رقابت‌های استانی به مصاف یکدیگر می‌روند تا برترین ورزشکاران این رشته‌ها مشخص شوند.

دبیر هیئت ورزش‌های روستایی و عشایری خوزستان با اشاره به گسترش این رشته‌ها در شهرها و روستاهای استان بیان کرد: برگزاری رویدادهای ورزشی در مناطق مختلف، نقش مهمی در شناسایی استعدادها و افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی دارد.

وی ورزش‌های بومی و محلی را بخشی از میراث فرهنگی کشور دانست و گفت: این رشته‌ها علاوه بر ریشه داشتن در فرهنگ و سنت‌های دیرینه ایران و خوزستان، در ایجاد نشاط اجتماعی به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری نقش مؤثری دارند و برگزاری مسابقات در سطوح مختلف به حفظ و ترویج این بازی‌ها کمک می‌کند.