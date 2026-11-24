\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u06cc\u0627\u0631\u00a0 \u06f2\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u0628\u0647\u200c\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0631\u0628\u06cc\u0634\u0647 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n