تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه حل مشکلات مردم را افزایش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق‌شناس در نشست هم‌اندیشی با اساتید رزمنده هشت سال دفاع مقدس و بسیجی دانشگاه گیلان که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، با تأکید بر ضرورت پیوند میان دانشگاه و نظام اجرایی گفت: دانشگاه‌ها باید با تمرکز بر مسائل اولویت‌دار استان، از ظرفیت علمی و پژوهشی خود برای ارائه راهکار‌های عملی و حل مشکلات توسعه‌ای استفاده کنند.

وی با انتقاد از پراکندگی اعتبارات پژوهشی در سال‌های گذشته افزود: تخصیص منابع محدود به تعداد زیادی طرح، در بسیاری از موارد به نتایج کاربردی منجر نشده است؛ ازاین‌رو رویکرد جدید استان بر تمرکز اعتبارات پژوهشی بر سه طرح اولویت‌دار در حوزه‌های محیط زیست، رودخانه‌ها و منابع آب استوار شده تا امکان ارزیابی دقیق و دستیابی به نتایج ملموس فراهم شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه پژوهش زمانی ارزشمند است که آثار آن در زندگی مردم و بخش‌های تولیدی و اقتصادی نمایان شود، به موضوع ضایعات برنج اشاره کرد و گفت: با وجود فعالیت ۱۴ مرکز تحقیقاتی در استان و برخورداری گیلان از ظرفیت‌های تخصصی در حوزه کشاورزی، همچنان با مشکلاتی مانند ضایعات برنج مواجه هستیم؛ مسئله‌ای که حدود دو دهه از عمر آن می‌گذرد و ضرورت بازنگری در سازوکار فعالیت مراکز تحقیقاتی و نحوه بهره‌گیری از دستاورد‌های علمی را نشان می‌دهد.

حق‌شناس با تأکید بر اینکه مدیریت صرفاً به معنای شناسایی مشکلات نیست، تصریح کرد: هنر مدیر در تشخیص مسائل اصلی، اولویت‌بندی نیاز‌ها و هدایت منابع و امکانات برای حل مؤثر آنهاست. نمی‌توان به همه مسائل به یک اندازه پرداخت و انتظار نتیجه مطلوب داشت.

وی تصمیم‌گیری به‌موقع را از الزامات مدیریت کارآمد دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از هزینه‌هایی که امروز برای حل مشکلات پرداخت می‌شود، ناشی از تصمیماتی است که باید در گذشته اتخاذ می‌شد، اما به تعویق افتاد، گاهی ممکن است یک تصمیم در زما ن خود با تمام بهره‌وری مورد انتظار همراه نباشد، اما تعلل در اتخاذ آن می‌تواند فرصت اجرای راه‌حل را به‌طور کامل از بین ببرد.

استاندار گیلان همچنین بر ضرورت اصلاح برخی رویه‌های اجرایی و ضوابط دست‌وپاگیر تأکید کرد و گفت: برای گره‌گشایی از مشکلات مردم، در موارد ضروری باید فرآیند‌های اداری و شیوه‌های اجرایی مورد بازنگری قرار گیرند و متناسب با واقعیت‌های موجود تصمیم‌گیری شود.

ضرورت مدیریت راهبردی منابع آب و کشاورزی گیلان

حق‌شناس با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در توسعه کشاورزی استان گفت: گیلان سالانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب منابع آبی دارد، در حالی که نیاز استان حدود سه میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود؛ با این وجود، بخش قابل توجهی از این ظرفیت بدون بهره‌برداری مؤثر به سمت دریا هدایت می‌شود.

وی وابستگی برنامه‌ریزی کشاورزی به میزان بارش و ذخایر سد‌ها را یکی از چالش‌های این بخش دانست و افزود: نمی‌توان آینده کشاورزی استان را به میزان بارندگی یا ذخیره آب سد‌ها در مقاطع مختلف وابسته کرد. مدیریت منابع آبی و تعیین تکلیف طرح‌های زیرساختی، به‌ویژه پروژه‌های سدسازی، باید با نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی پایدار دنبال شود.

استاندار گیلان با اشاره به طولانی شدن اجرای برخی طرح‌های مهم آبی استان بیان کرد: تغییر دولت‌ها و تفاوت شرایط اعتباری نباید موجب توقف یا بلاتکلیفی پروژه‌های زیرساختی شود و لازم است برای طرح‌هایی که سال‌ها در انتظار تکمیل هستند، تصمیمات جدی و عملیاتی اتخاذ شود.

تصمیم‌گیری اقتصادی متناسب با شرایط کشور

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی و تحولات منطقه‌ای گفت: مدیریت استان باید ضمن رصد مستمر وضعیت تجارت خارجی، حمل‌ونقل دریایی و تأمین کالا‌های اساسی، برای شرایط مختلف آمادگی داشته باشد و تصمیمات اقتصادی را بر اساس واقعیت‌های موجود اتخاذ کند.

وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی افزود: نیاز سالانه گیلان به گندم حدود ۵۰۰ هزار تن است و در نیمه نخست امسال حدود ۷۰۰ هزار تن برای تأمین این نیاز پیش‌بینی و تأمین شده است.

استاندار گیلان همچنین از تغییر در زمان‌بندی صدور مجوز‌های صادراتی در سال جاری خبر داد و گفت: با هدف استفاده از ظرفیت صادرات برای تأمین منابع ارزی و تسهیل واردات کالا‌های اساسی، فرآیند صدور مجوز‌ها از ابتدای مهرماه آغاز شد؛ در حالی که این روند در سال‌های گذشته معمولاً از نیمه مهرماه انجام می‌شد.

وی با بیان اینکه شرایط کشور را نمی‌توان صرفاً در چارچوب جنگ یا صلح تعریف کرد، خاطرنشان کرد: مدیران باید ضمن آمادگی برای مواجهه با شرایط خاص و احتمالات مختلف، زمینه حفظ آرامش عمومی و تداوم زندگی عادی مردم و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز فراهم کنند.

تأکید بر تقویت هویت ملی و همبستگی اجتماعی

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران، تقویت هویت ملی و همبستگی میان اقوام را از سرمایه‌های مهم کشور دانست و اظهار کرد: تاریخ و ادبیات ایران، از جمله شاهنامه فردوسی، گواه ظرفیت دیرینه این سرزمین برای همزیستی و پیوند میان فرهنگ‌ها و اقوام مختلف است و باید از این سرمایه برای تقویت انسجام ملی بهره گرفت.

حق‌شناس در پایان بر ضرورت تمرکز دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی بر مسائل اساسی استان، به‌ویژه حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم مشکلاتی که دهه‌ها از عمر آنها می‌گذرد، همچنان بدون راهکار اجرایی باقی بمانند.

فرمانده سپاه قدس گیلان نیز در این نشست نقش اساتید و نخبگان دانشگاهی را در پیشرفت کشور و حل مسائل جامعه مهم دانست و گفت: بسیج یک تفکر و فرهنگ مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، مردم‌باوری، ایثار و حضور مؤثر در میدان‌های خدمت است که محدود به عرصه نظامی نیست.

سردار حمید دامغانی، با اشاره به نقش دانشگاهیان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی افزود: اساتید دانشگاه با برخورداری از دانش، تجربه و ظرفیت علمی می‌توانند در کنار مجموعه‌های اجرایی و جهادی، برای شناسایی و رفع مشکلات کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان علم و عمل تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به روحیه جهادی، همدلی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی نیاز داریم و بسیج می‌تواند زمینه‌ساز این همکاری مؤثر باشد.

دکتر وهب جعفریان رئیس سازمان بسیج اساتید گیلان هم در این نشست با بیان اینکه حد اعلای یک بسیجی جان‌فدا بودن برای وطنش است تصریح کرد: بسیج قدرتش از مردم است و بسیج از مردم، برای ارائه خدمت بی منت به مردم است.

باستی، رئیس دانشگاه گیلان هم در این نشست، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، بر حل مسائل استان و کشور با نگاه محوری به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه‌ها تاکید کرد.

همچنین در ادامه این نشست، هریک از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره مسائل و چالش‌های توسعه‌ای استان مطرح کردند.