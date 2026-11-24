سومین نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاورد‌های نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در سالن اجتماعات گلستان شهدای اصفهان تا فردا برپا ست .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این نمایشگاه، دستاورد‌های عرصه موشکی، پهبادی و پدافندی نیروی هوافضای سپاه مستقر در استان اصفهان، در معرض دید عموم قرار گرفته است.

یکی از جذاب‌ترین بخش‌ها، نمایش روند آماده‌سازی شلیک موشک بالستیک «قدر» با لانچر واقعی است، موشکی ۱۶ تنی با سَر جنگی یک تنی و بُرد حدود ۲ هزار کیلومتر که به شکل مستمر در عملیات‌های مختلف استفاده شده است.

در این نمایشگاه پهپاد‌های شاهد ۱۳۶ نیز در دید عموم قرار گرفتند؛ پهپاد‌هایی که در جنگ رمضان ماموریت‌های بزرگی انجام دادند.

همچنین قطعاتی از پرنده‌های شکارشده از دشمن متجاوز صهیونی–آمریکایی در جنگ تحمیلی سوم، بخش دیگری از نمایشگاه در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفتند.

این نمایشگاه تا چهارم آذر در سالن اجتماعات گلستان شهدای اصفهان دائر است؛ صبح‌ها ویژه مدارس و از ساعت ۱۶ تا ۲۱ میزبان عموم مردم است.