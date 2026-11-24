به مناسبت هفته بسیج، همایش بزرگ بسیجیان با شعار «بسیجیان جانفدای ایران» در شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده سپاه استان همدان در این اجتماع بزرگ با تاکید بر اینکه با اتحاد، انسجام و تفکر بسیجی در جنگ اقتصادی هم پیروز خواهیم شد گفت: امروز بصیرت و روشنگری کار اصلی بسیج است و بسیجی باید وسط میدان باشد و از آرمان‌های امام، رهبری و شهدا دفاع کند.

سرادر حسین زارع کمالی افزود: بسیج، مکتب بسیجی و فرهنگ بسیجی فقط مقابله با تهدیدات نیست و این مکتب یعنی تبدیل هر تهدیدی به فرصت است.

او تصریح کرد: حضور هوشیارانه بسیجی در همه عرصه‌ها نشان از بصیرت و آگاهی اوست و هر جا که صحبت از اسلام نظام مقاومت پیروی دفاع و حمایت است بسیجی همانجاست.

در هفته بسیج بیش از ۵۰۰ برنامه در ۲۵۰ رده بسیج در شهرستان کبودراهنگ در حال برگزاریست.