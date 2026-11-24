بیست و یکمین دوره هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ امروز در آلماتی قزاقستان ادامه یافت و تیم ایران در دیداری نزدیک نتیجه را به تیم چین واگذار کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۱۰ تیم حضور یافتند که در دو گروه ۵ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه ۴ تیم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های پنجم و ششم برای رده‌های ۹ تا ۱۱ رقابت خواهند کرد. با انصراف تیم بنگلادش تیم تایلند به گروه یک منتقل شد و بدین ترتیب برنامه مسابقات هم دستخوش تغییر شد.۴ تیم برتر مسابقات به رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۷ در مجارستان راه خواهند یافت. در صورتی که تیم استرالیا به عنوان نماینده اقیانوسیه در میان ۴ تیم برتر قرار بگیرد، تیم پنجم آسیا نیز مجوز خواهد گرفت.

نتایج روز دوم و برنامه روز سوم به این شرح است:

* گروه یک:

هنگ کنگ ۱۳ - ۳۴ ژاپن (قهرمان دوره قبل)

ایران ۳۲ - ۳۴ چین (سالن دوستیک)

- تیم بانوان ایران پیش از این ۳۳ - ۱۶ تیم هنگ کنگ را شکست داد.

- تیم تایلند استراحت کرد.

* برنامه - چهارشنبه ۴ آذر:

ایران - تایلند (ساعت ۹:۳۰ - سالن دوستیک)

چین - هنگ کنگ

- تیم ژاپن استراحت می‌کند.

- تیم‌های ژاپن با ۴ و چین و ایران با ۲ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم‌های تایلند و هنگ کنگ بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم جای گرفتند.

* گروه دو:

استرالیا ۵ - ۵۳ کره جنوبی

هند ۲۷ - ۳۳ قزاقستان

- تیم ازبکستان استراحت کرد.

* برنامه - چهارشنبه ۴ آذر:

استرالیا - هند

قزاقستان - ازبکستان

تیم کره جنوبی استراحت می‌کند.

- تیم‌های کره جنوبی و قزاقستان با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های هند، ازبکستان و استرالیا بدون امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم جای گرفتند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم‌های ژاپن، کره جنوبی و قزاقستان اول تا سوم شدند و تیم ایران چهارم شد.

در تاریخ هندبال قهرمانی زنان آسیا که از سال ۱۹۸۷ سابقه برگزاری دارد و هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، تیم کره جنوبی با ۱۶ قهرمانی، ۳ نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیم‌های ژاپن با ۲ قهرمانی، ۷ نایب قهرمانی و ۸ سومی و قزاقستان با ۲ قهرمانی و ۲ سومی در رده‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.

تیم ایران برای دهمین بار در این رقابت‌ها شرکت کرده است. بانوان ایران در سال ۲۰۰۸ هفتم، ۲۰۱۰ هشتم، ۲۰۱۲ نهم، ۲۰۱۵ ششم، ۲۰۱۷ هفتم، ۲۰۱۸ ششم و ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ چهارم شدند. در سال ۲۰۲۲ تیم سنگ آهن بافق یزد به عنوان تیم ملی ایران در مسابقات شرکت کرد.