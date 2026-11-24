در روز دوم هفته نهم و هفته قهرمانی مسابقات کورس سراسری پاییزه، با حضور برترین چابکسواران هشت هفته گذشته در مجتمع سوارکاری صفاییه یزد برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این رقابت‌ها ۱٠٠ راس اسب در شش دور و در مسافت‌های هزار و ۴۰۰ و هزار و ۸۰۰ متر باهم رقابت کردند تا برترین‌های این فصل کورس یزد در رقابتی حساس و نفس‌گیر مشخص شوند.

در پایان این رقابت‌ها، حمزه محمدی در دور‌های سوم و پنجم با اسب‌های پاداش میردهقان و چیتا دالوند، سیف الدین عظیمی با اسب هلند‌ای‌اس، حامد سالارزهی با اسب هاوانا مجد و جهان تاب و مسعود نورزهی با اسب جردن‌ای‌اس زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کردند.

برای هفته قهرمانی این مسابقات، دو میلیارد تومان جایزه نقدی در نظر گرفته شده بود که میان مالکان اسب‌های برتر و چابکسواران آنها تقسیم شد.