مدیرکل امور مالیاتی خوزستان از آغاز فراخوان یازدهم ثبت‌نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی با هر میزان فروش می‌توانند به‌صورت داوطلبانه درخواست مشمولیت در این قانون را ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی خورشیدی گفت: در ادامه روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، فراخوان یازدهم برای ثبت‌نام فعالان اقتصادی صنفی و غیرصنفی صادر شده است.

وی افزود: فعالان اقتصادی که تاکنون در فراخوان‌های مراحل اول تا دهم مشمول نشده‌اند، می‌توانند بدون محدودیت میزان فروش کالا یا ارائه خدمات، درخواست خود را برای ورود به چرخه مالیات بر ارزش افزوده به اداره امور مالیاتی ارائه دهند.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با اشاره به ضوابط اجرایی این فراخوان بیان کرد: پس از موافقت اداره امور مالیاتی، اجرای مقررات و انجام تکالیف قانونی این قانون از تاریخ موافقت سازمان آغاز می‌شود و امکان انصراف مؤدی از مشمولیت وجود نخواهد داشت.

خورشیدی ادامه داد: مؤدیانی که پیش‌تر مشمول فراخوان‌های مراحل اول تا دهم بوده‌اند، همچنان تابع مقررات همان فراخوان‌ها هستند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه اداره امور مالیاتی تا ۱۰ روز پس از ارائه درخواست مؤدی اظهارنظری نکند، عدم پاسخگویی در این مدت به منزله موافقت با درخواست متقاضی خواهد بود.