همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، ۲۰۰ اصله نهال مثمر با هدف توسعه فضای سبز، ارتقای سرانه درختکاری و کمک به حفظ محیط زیست در منطقه گردشگری ناژوان اصفهان کاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این آیین در پهنه طبیعی و گردشگری ناژوان اصفهان برگزار شد که گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار و زیباسازی این منطقه به شمار می‌رود.

در حاشیه این مراسم، تصاویر شهدا میان گل‌ها آذین‌بندی شد؛ اقدامی نمادین که یاد و خاطره شهیدان را با فرهنگ درختکاری، سرسبزی و پاسداشت طبیعت پیوند زد.

این برنامه همچنین بر اهمیت مشارکت اجتماعی، روحیه خدمت‌رسانی و زنده نگه داشتن ارزش‌های ایثار و شهادت تأکید داشت.