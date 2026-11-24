

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ دستوار با اشاره به افزایش ۴ درصدی حوادث رانندگی در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: این طرح با تمرکز بر برخورد با تخلفاتی همچون استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، نبستن کمربند ایمنی و نداشتن کلاه ایمنی موتورسواران از امروز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ۶۲ درصد حوادث رانندگی شهر یزد مربوط به موتورسواران است، افزود: استفاده از کلاه ایمنی نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها و تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلت دارد.

رئیس پلیس راهور استان همچنین استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی را از عوامل کاهش تمرکز و افزایش خطر تصادف دانست و گفت: احتمال وقوع تصادف در رانندگانی که هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده می‌کنند، چهار برابر بیشتر است.

سرهنگ دستوار افزود: در اجرای این طرح، علاوه بر اعمال قانون، خودرو‌های رانندگان متخلف در محل تخلف به مدت یک تا دو ساعت توقیف خواهند شد.

وی، کاهش حوادث رانندگی و ارتقای فرهنگ ترافیکی را از اهداف اصلی این طرح عنوان کرد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، در حفظ جان خود و دیگران سهیم باشند.