معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به آخرین آمار تجمیعی موارد مسمومیت در کشور اظهار کرد: از مجموع افراد مسموم‌شده، ۸۰ نفر تحت دیالیز قرار گرفته‌اند یا در حال دریافت خدمات دیالیز هستند، ۱۶ نفر دچار تاری دید شده‌اند و ۳۳ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تشریح آخرین وضعیت مسمومیت‌های گزارش‌شده در کشور از ۱۰ آبان تا ساعت ۹:۳۰ صبح سوم آذرماه، از شناسایی ۳۵۶ مورد مسمومیت خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، ۱۸۷ نفر بستری شده‌اند، ۱۴۲ نفر ترخیص شده‌اند و متاسفانه ۲۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

دکتر سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به آخرین آمار تجمیعی موارد مسمومیت در کشور اظهار کرد: از مجموع افراد مسموم‌شده، ۸۰ نفر تحت دیالیز قرار گرفته‌اند یا در حال دریافت خدمات دیالیز هستند، ۱۶ نفر دچار تاری دید شده‌اند و ۳۳ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند.

وی با بیان اینکه نیشابور بیشترین آمار مسمومیت را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده است، افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده، نیشابور با ۲۱۱ مورد در صدر مناطق گزارش‌شده قرار دارد و پس از آن شیراز با ۶۶ مورد، هرمزگان با ۳۷ مورد، البرز با ۱۹ مورد، خوی با ۸ مورد، مشهد با ۷ مورد، زنجان و خلخال هر کدام با ۳ مورد و زابل با ۲ مورد قرار دارند.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به میانگین سنی افراد مسموم‌شده گفت: میانگین سنی این افراد حدود ۳۰ سال است و متاسفانه در میان موارد گزارش‌شده، تعدادی از افراد زیر ۱۸ سال نیز دچار مسمومیت شده‌اند؛ به‌طوری‌که کمترین سن ثبت‌شده در این حوادث ۱۲ سال بوده است.

دکتر رضوی با تاکید بر ضرورت مراجعه سریع افراد مشکوک به مسمومیت به مراکز درمانی تصریح کرد: خانواده‌ها باید نسبت به بروز علائم مسمومیت حساس باشند و در صورت مشاهده هرگونه علامت یا حتی وجود شک به مسمومیت، بدون فوت وقت به بیمارستان مراجعه کنند و منتظر تشدید علائم نمانند.

وی ادامه داد: تمامی افراد باید بدون نگرانی از مسائل شخصی و محرمانگی اطلاعات، برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی مراجعه کنند. به کادر درمان نیز تاکید شده است که با رعایت کامل محرمانگی، خدمات لازم را به این افراد ارائه دهند؛ چراکه تاخیر در مراجعه می‌تواند موجب بروز عوارض جدی کلیوی و چشمی و حتی مرگ شود و در مراحل پیشرفته، اثربخشی درمان‌ها را کاهش دهد.

معاون درمان وزارت بهداشت درباره علت و منشا این مسمومیت‌ها نیز اظهار کرد: تاکنون نمی‌توان نوع یا نشان تجاری خاصی را به‌عنوان عامل قطعی این حوادث معرفی کرد و در این زمینه گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده که هنوز به تایید نرسیده است.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و نظارتی از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است و وزارت بهداشت نیز از طریق بخش درمان و سازمان غذا و دارو، پیگیری‌های لازم را برای شناسایی منشا و ترکیبات احتمالی مواد عامل مسمومیت دنبال می‌کند. به محض دستیابی به اطلاعات قطعی و قابل استناد، نتایج بررسی‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

رضوی در پایان با تاکید بر اهمیت برخورد به‌موقع و تخصصی با موارد مسمومیت خاطرنشان کرد: نظام درمانی کشور آمادگی دارد به تمامی افرادی که با علائم مسمومیت به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، خدمات تخصصی لازم را ارائه دهد و مردم نباید به دلیل نگرانی یا ملاحظات شخصی، مراجعه به مراکز درمانی را به تاخیر بیندازند.