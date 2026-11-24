کاروان سلامت هلال‌احمر شهرستان چوار به مناسبت هفته بسیج با حضور در روستای گلزار حداد شهرستان چوار، ۳۰۰ خدمت پزشکی و دارویی رایگان به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به اهالی این روستا ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر شهرستان چوار با هدف محرومیت‌زدایی و ارتقای سطح سلامت مناطق کم‌برخوردار، در روستای گلزار حداد شهرستان چوار مستقر شد و خدمات رایگان درمانی و بهداشتی به ساکنان ارائه کرد.

ویزیت پزشک عمومی، خدمات مامایی، مشاوره روان‌شناسی، توزیع دارو، آموزش‌های خودامدادی و مشاوره تغذیه از جمله خدمات این کاروان بود که در مجموع به ۳۰۰ خدمت به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رسید.

همچنین در حاشیه این برنامه، بسیج سازندگی سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چوار بسته‌های کمک معیشتی، نوشت‌افزار، کیف و کفش را میان خانواده‌های نیازمند روستا توزیع کرد.

این برنامه مشترک با هدف گسترش خدمات سلامت‌محور و حمایتی و کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار برگزار شد.