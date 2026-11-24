به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی با اشاره به اجرای طرح‌های هدفمند اطلاعاتی و عملیاتی برای برخورد با عاملان تیراندازی و دارندگان سلاح غیرمجاز گفت: در این مدت، ۴۴ فقره تیراندازی در سطح شهرستان کشف و ۷۳ نفر از متهمان و عاملان مرتبط با این حوادث شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۵۷ قبضه سلاح جنگی، ۵۱ قبضه سلاح شکاری و ۷۲۳ عدد انواع مهمات کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی خرمشهر با تأکید بر تداوم برخورد با عاملان تیراندازی و دارندگان سلاح غیرمجاز بیان کرد: تأمین امنیت و آرامش شهروندان از اولویت‌های پلیس است و با هرگونه اقدام مخل نظم عمومی و تهدیدکننده امنیت جامعه، برخورد قانونی می‌شود.

رحیمی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز یا تیراندازی، موضوع را به مراجع انتظامی اطلاع دهند.