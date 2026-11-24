کارشناسان و مسئولان حوزه حمل‌ونقل در برنامه «میز اقتصاد» با بررسی موانع توسعه کریدور‌های ریلی، بر ضرورت تکمیل حلقه‌های مفقوده شبکه، بازنگری در اولویت‌های سرمایه‌گذاری و اصلاح سازوکار‌های لجستیکی تأکید کردند؛ موضوعی که به گفته آنان می‌تواند جایگاه ایران را در مبادلات تجاری منطقه و اتصال شرق به غرب ارتقا دهد.

به گزارش تحریریه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما، برنامه «میز اقتصاد» با موضوع نقشه راه تاب‌آوری ریلی، چالش‌های زیرساختی و اقتصادی حمل‌ونقل ریلی و فرصت‌های ترانزیتی ایران را با حضور کارشناسان و مسئولان این حوزه بررسی کرد.

محمد سیاوشی، رئیس کارگروه لجستیک مجمع کارآفرینان ایران، با اشاره به سابقه ۸۸ ساله راه‌آهن کشور گفت: با وجود برخورداری از ۱۲ هزار کیلومتر خط اصلی، هزار دستگاه لوکوموتیو و بیش از ۳۲ هزار واگن، سهم ریل از جابه‌جایی بار زمینی کشور تنها حدود ۷ درصد است.

او افزود: سال گذشته حدود ۴۲ میلیون تن بار و نزدیک به ۲ میلیون تن ترانزیت از طریق شبکه ریلی جابه‌جا شد و همچنان بخش عمده حمل بار کشور بر عهده جاده‌هاست.



سیاوشی همچنین با اشاره به تأخیرهای طولانی در اجرای کریدور شمال به جنوب، خواستار بازنگری در برنامه‌ریزی‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت مسیرهای ریلی فعال شد.

عرفان قربانعلی، دبیر کارگروه حمل‌ونقل بین‌المللی انجمن صنفی شرکت‌های ریلی، نیز راه‌آهن چابهار–زاهدان را یکی از محورهای مهم توسعه ترانزیت کشور دانست.

او گفت: تکمیل این مسیر می‌تواند بخش قابل توجهی از حمل کالا به افغانستان را از جاده به ریل منتقل کند و در کاهش تصادفات جاده‌ای، مصرف سوخت و فشار بر منابع گازوئیل مؤثر باشد.

قربانعلی با تأکید بر ظرفیت بندر چابهار برای توسعه تجارت منطقه‌ای افزود: اتصال ریلی این بندر به شبکه سراسری، امکان بهره‌گیری بیشتر از مبادلات تجاری هند و روسیه را فراهم می‌کند.



سیاوشی نیز درآمد ترانزیتی ۵۰ تا ۷۰ دلار به ازای هر تن کالا را از ظرفیت‌های این بخش برشمرد و تحقق ترانزیت ۱۰ میلیون تنی در محور چابهار را مستلزم تسهیل تشریفات گمرکی و مدیریت یکپارچه دانست.

در ادامه، موضوع راه‌آهن رشت–آستارا و میزان توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این مسیر مورد بحث قرار گرفت.

قربانعلی با اشاره به مشکلات ناشی از نبود اتصال پیوسته ریلی در این محور گفت: تخلیه و بارگیری مجدد کالا، افزایش زمان حمل و هزینه‌های لجستیکی از پیامدهای این گسست زیرساختی است.

در مقابل، محمد سیاوشی با اشاره به برآورد سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری برای این مسیر، بر ضرورت بررسی دقیق ظرفیت واقعی بازار و توجیه اقتصادی طرح پیش از تخصیص منابع تأکید کرد.

او همچنین با اشاره به ظرفیت حمل‌ونقل ریلی جمهوری آذربایجان، درباره تحقق هدف جابه‌جایی ۱۵ میلیون تن بار در این مسیر ابراز تردید کرد و استفاده از ظرفیت خطوط فعال مانند سرخس و بندر امیرآباد را مورد توجه قرار داد.

شهریار نقی‌زاده، مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه‌آهن، نیز در ارتباط تلفنی با برنامه اعلام کرد: با وجود ظرفیت اسمی ۱۵ میلیون تنی مسیر، عملکرد واقعی آن هنوز به یک‌دهم این میزان نرسیده است.



او افزود: عملکرد پایانه آستارا امسال با رشد ۵۰ درصدی به حدود یک میلیون تن نزدیک شده، اما تخفیف‌های تعرفه‌ای نیز نتوانسته مشکلات حمل ترکیبی و تخلیه و بارگیری مجدد را برطرف کند.

نقی‌زاده، آسیب احتمالی محموله‌ها، افزایش زمان سیر و هزینه‌های حمل را از موانع استقبال صاحبان کالا از این شیوه جابه‌جایی برشمرد.

مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن همچنین تکمیل مسیرهای نیمه‌تمام، از جمله محور چابهار–زاهدان و خطوط ریلی شمال کشور را برای تقویت ظرفیت ترانزیتی ایران ضروری دانست.

او در بخش دیگری از سخنان خود، اتصال ریلی مرند–چشمه‌ثریا را راهکاری برای کاهش وابستگی به مسیر عبور واگن‌ها از دریاچه وان ترکیه و تسهیل ارتباط ریلی ایران با اروپا عنوان کرد.

حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، نیز تکمیل خط ریلی تبریز–چشمه‌ثریا را مطالبه‌ای ملی برای توسعه تجارت بین‌المللی دانست.

او با اشاره به حجم بیش از هزار میلیارد دلاری مبادلات سالانه چین و اروپا گفت: جذب حتی ۱۰ درصد از این مبادلات از مسیر ایران می‌تواند فرصت اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.



گروسی همچنین مسیر ریلی ایران را به دلیل پیوستگی و امکان کاهش توقف‌های حمل‌ونقل، دارای ظرفیت رقابت در کریدور شرق به غرب دانست.

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو از پیشرفت ۷۰ درصدی مرکز لجستیک این منطقه در محدوده‌ای به وسعت هزار و ۸۲۰ هکتار خبر داد و شهرک انرژی با ظرفیت هزار و ۵۰۰ مگاوات و ایجاد قطب داده در شمال‌غرب کشور را از دیگر طرح‌های پشتیبان توسعه منطقه برشمرد.

در جمع‌بندی این برنامه، کارشناسان تأکید کردند توسعه ترانزیت تنها با احداث خطوط ریلی محقق نمی‌شود و اصلاح تعرفه‌ها، تسهیل امور گمرکی، کاهش زمان سیر، مدیریت یکپارچه زنجیره حمل‌ونقل و ارزیابی دقیق اقتصادی طرح‌ها نیز باید در اولویت قرار گیرد.