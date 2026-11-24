توسعه روش‌های نوین کشاورزی از جمله کشت هیدروپونیک، می‌تواند با کاهش مصرف آب و افزایش تولید در واحد سطح، به بهبود بهره‌وری منابع در آذربایجان غربی کمک کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، کشت هیدروپونیک یا آب‌کشت، یکی از روش‌های نوین کشاورزی است که در آن گیاهان بدون استفاده از خاک و با بهره‌گیری از آب حاوی عناصر غذایی موردنیاز رشد می‌کنند.

در این روش، ریشه گیاه مستقیما مواد غذایی محلول در آب را دریافت می‌کند و بسته به نوع کشت، ممکن است از بستر‌هایی مانند کوکوپیت، پرلیت، پشم سنگ یا سایر مواد خنثی نیز استفاده شود.





مهم‌ترین مزایای کشت هیدروپونیک

صرفه‌جویی در مصرف آب: آب در بسیاری از سامانه‌های هیدروپونیک به‌صورت چرخشی استفاده می‌شود و امکان کاهش قابل‌توجه مصرف آب نسبت به برخی روش‌های سنتی وجود دارد.

استفاده بهینه از زمین: امکان تولید محصول در زمین‌هایی که خاک مناسبی برای کشاورزی ندارند یا محدودیت زمین وجود دارد.

افزایش بهره‌وری: کنترل بهتر آب، عناصر غذایی و شرایط محیطی می‌تواند به افزایش عملکرد در واحد سطح کمک کند.

کاهش مشکلات ناشی از خاک: بیماری‌ها، آفات و علف‌های هرز مرتبط با خاک در این روش قابل‌کنترل‌تر هستند.

تولید در تمام فصول: در گلخانه‌های مجهز، امکان مدیریت شرایط محیطی و تولید خارج از فصل فراهم می‌شود.

مدیریت دقیق تغذیه گیاه: میزان و ترکیب عناصر غذایی متناسب با نیاز گیاه تنظیم می‌شود.

البته این روش به سرمایه‌گذاری اولیه، تجهیزات، دانش فنی، مدیریت دقیق محلول غذایی و کنترل دما و رطوبت نیاز دارد و در صورت مدیریت نامناسب می‌تواند با خسارت همراه شود.

جایگاه هیدروپونیک در کشاورزی ایران

با توجه به محدودیت منابع آبی، کاهش حاصلخیزی برخی زمین‌های کشاورزی و ضرورت افزایش بهره‌وری، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و روش‌های نوین مانند هیدروپونیک در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

این روش به‌ویژه برای مناطقی که با کم‌آبی مواجه‌اند یا زمین‌های کشاورزی آنها از نظر کیفیت خاک محدودیت دارد، می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

در ایران نیز گلخانه‌های متعددی در استان‌های مختلف با این شیوه فعالیت می‌کنند و محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی، خیار، فلفل دلمه‌ای و توت‌فرنگی تولید می‌شود. حتی در آذربایجان غربی نیز توسعه کشت هیدروپونیک به‌عنوان یکی از راهکار‌های افزایش بهره‌وری آب مطرح شده است.

البته باید توجه داشت که هیدروپونیک به‌تنهایی به معنای کشاورزی ارزان یا بدون مصرف آب نیست؛ هزینه تجهیزات، انرژی، کود‌های محلول و دانش فنی از عوامل مهم در موفقیت اقتصادی آن هستند.