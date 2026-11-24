به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فعالیت آموزشی مدارس در شهرستان‌های لردگان، فارسان، نواحی یک و دو شهرکرد و منطقه آموزش و پرورش بروجن به‌صورت غیرحضوری در شبکه شاد برگزار خواهد شد.

مدارس سایر شهرستان‌ها و مناطق استان نیز طبق روال عادی و به‌صورت حضوری فعالیت خواهند نمود.

همچنین توصیه می‌شود کودکان دارای علائم بیماری‌های تنفسی تا زمان بهبودی در کودکستان‌ها حضور نیابند.