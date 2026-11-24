به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در نشست مشترک با محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که سوم آذرماه در محل معاونت علمی برگزار شد، به تشریح ابعاد اقتصادی، صنعتی و اجرایی توسعه زنجیره تولید پنل‌های خورشیدی پرداخت و بر ضرورت تدوین مدل‌های متنوع برای پیشبرد این طرح تأکید کرد.

افشین با اشاره به اهمیت بررسی ظرفیت‌های معدنی کشور، توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و امکان توسعه حلقه‌های مختلف زنجیره تولید، اظهار کرد: پیش از تصمیم‌گیری درباره نحوه ورود به این صنعت، باید مشخص شود کشور از نظر ذخایر معدنی، ظرفیت‌های صنعتی و توان تأمین مالی چه امکاناتی در اختیار دارد و کدام بخش‌های زنجیره تولید از نظر اقتصادی و راهبردی اولویت بیشتری دارند.

به گفته وی، ارزیابی این طرح نباید صرفاً بر مبنای توجیه اقتصادی کوتاه‌مدت انجام شود، بلکه ضرورت‌های راهبردی، از جمله خودکفایی و ایجاد ظرفیت تولید داخلی نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به سناریو‌های مختلف توسعه این صنعت، توضیح داد: می‌توان مسیر‌های متفاوتی را برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفت؛ از تمرکز بر بخشی از زنجیره تولید و توسعه تدریجی آن تا ورود یکپارچه به حلقه‌های مختلف و ایجاد مجموعه کامل تولید. همچنین توسعه مراحل مختلف زنجیره، از فرآوری مواد معدنی و تولید سیلیکون متال تا سایر بخش‌های مرتبط با تولید محصولات خورشیدی از جمله موضوعاتی است که باید در طراحی این سناریو‌ها بررسی شود.

او همچنین امکان استفاده از مشارکت شرکت‌های خارجی را مطرح کرد و توضیح داد: یکی از گزینه‌ها می‌تواند مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت معادن کشور در چارچوب قرارداد‌هایی باشد که به ایجاد خطوط تولید و انجام فعالیت‌های صنعتی در داخل منجر شود.

وی تأکید کرد: انتخاب هر یک از این مسیر‌ها باید بر اساس ارزیابی دقیق ظرفیت‌های داخلی، هزینه سرمایه‌گذاری، فناوری موردنیاز و منافع اقتصادی کشور انجام شود.

معادن سیلیس در مسیر تبدیل به زیرساخت تولید پنل‌های خورشیدی

یکی از محور‌های مورد تأکید معاون علمی رئیس‌جمهور، طراحی مدل‌هایی برای استفاده از ظرفیت معادن سیلیس کشور در ازای ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی بود.

افشین در تشریح این رویکرد، امکان تعریف قرارداد‌های بهره‌برداری از معادن در ازای سرمایه‌گذاری در ایجاد خطوط تولید را مطرح کرد. بر اساس این الگو، می‌توان ظرفیت مشخصی از منابع معدنی را در قالب قرارداد‌های معین در اختیار سرمایه‌گذار قرار داد و در مقابل، تعهدات مشخصی برای ایجاد واحد‌های تولیدی و توسعه فعالیت صنعتی در کشور تعریف کرد.

وی با اشاره به ضرورت تعیین دقیق چارچوب چنین قراردادهایی، موضوعاتی مانند مدت بهره‌برداری، میزان و نوع مواد معدنی، ارزش اقتصادی منابع واگذارشده، تعهدات سرمایه‌گذار و نحوه تعیین تکلیف محصولات تولیدی را از جمله مؤلفه‌هایی دانست که باید در طراحی مدل مالی و قراردادی مورد بررسی قرار گیرند.

به گفته افشین، این نوع همکاری می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی در داخل کشور بررسی شود؛ مشروط بر اینکه منافع اقتصادی و صنعتی کشور در قرارداد‌ها به‌درستی لحاظ شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه توسعه این زنجیره نباید به یک روش تأمین مالی محدود شود، چند الگوی مختلف را برای بررسی و انتخاب مطرح کرد و گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم و خرید تجهیزات و فناوری موردنیاز، اعطای تسهیلات به شرکت‌های خصوصی، تشکیل صندوق یا سازوکار سرمایه‌گذاری مشترک، همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های توسعه‌ای از جمله گزینه‌های قابل بررسی هستند.

افشین با اشاره به امکان ورود شرکت‌های خصوصی به این طرح، بر ضرورت ارزیابی توان واقعی آنها برای تأمین سرمایه موردنیاز تأکید کرد و توضیح داد: در پروژه‌هایی با حجم بالای سرمایه‌گذاری، باید مشخص شود آیا منابع مالی و تسهیلات موردنیاز از سوی دولت و نهاد‌های تأمین مالی قابل تخصیص است یا استفاده از مدل‌های مشارکتی و حضور شرکت‌های توسعه‌ای ضرورت دارد.

وی همچنین نقش شرکت‌های توسعه‌ای را در پیشبرد پروژه‌های بزرگ صنعتی قابل بررسی دانست؛ به‌گونه‌ای که این شرکت‌ها بتوانند با مشارکت بخش خصوصی، بخشی از سرمایه‌گذاری و اجرای طرح را برعهده بگیرند و در ادامه، زمینه واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی فراهم شود.

نقشه اجرایی توسعه زنجیره پنل‌های خورشیدی روی میز معاونت علمی

افشین با اشاره به پیگیری رئیس‌جمهور برای پیشبرد طرح توسعه زنجیره تولید پنل‌های خورشیدی، بر تدوین برنامه اجرایی مشخص تأکید کرد.

وی تشکیل تیم کارشناسی مشترک میان معاونت علمی و ایمیدرو را برای بررسی ظرفیت‌های معدنی، توان بخش خصوصی و مدل‌های سرمایه‌گذاری ضروری دانست و گفت: این تیم باید چند سناریوی مشخص، از جمله مدل‌های سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت بخش خصوصی، همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های توسعه‌ای را تدوین و از نظر اقتصادی و اجرایی ارزیابی کند.

معاون علمی رییس‌جمهور با اشاره به ضرورت دستیابی به نتیجه‌ای مشخص برای ارائه به رئیس‌جمهور، خاطرنشان کرد: خروجی بررسی‌ها باید به یک بسته پیشنهادی روشن شامل مدل مالی، شیوه مشارکت سرمایه‌گذاران، ظرفیت‌های معدنی قابل استفاده و الزامات اجرایی منجر شود؛ بسته‌ای که امکان تصمیم‌گیری درباره مسیر عملیاتی توسعه زنجیره تولید پنل‌های خورشیدی را فراهم کند.

«فرآوری باطله‌های معدنی» فرصتی برای توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان

حسین افشین در ادامه این نشست با اشاره به امکان واگذاری برخی باطله‌های معدنی به شرکت‌های دانش‌بنیان، بر ضرورت بررسی ماهیت، ظرفیت اقتصادی و شرایط واگذاری این مواد تأکید کرد.

وی با اشاره به تفاوت میان باطله‌های فاقد ارزش اقتصادی و موادی که حاوی عناصر ارزشمند هستند، بر لزوم شناسایی ظرفیت‌های معدنی هر یک از این منابع پیش از تصمیم‌گیری درباره نحوه واگذاری آنها تأکید کرد.

او همچنین به ظرفیت استحصال چند محصول از برخی باطله‌های معدنی اشاره کرد و توضیح داد: بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها به سطح فناوری مورد نیاز برای فرآوری هر محصول وابسته است. بر این اساس، ممکن است استحصال برخی محصولات با فناوری‌های موجود امکان‌پذیر باشد، در حالی که تولید محصولات دیگر به توسعه فناوری و دانش فنی بیشتر نیاز داشته باشد.

معاون علمی رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود، به ضرورت تعیین سازوکار مناسب برای واگذاری باطله‌های معدنی و فراهم کردن زمینه مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه پرداخت. از محور‌های مطرح‌شده در این زمینه، بررسی مسیر‌های مختلف واگذاری با توجه به ماهیت منابع و شرایط بهره‌برداری از آنها بود.

ظرفیت‌های معدنی کشور و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

در ادامه این نشست، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور در حوزه سیلیس، بر ضرورت بهره‌برداری از این منابع برای توسعه صنایع پایین‌دستی و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر تأکید کرد.

وی همچنین به فرصت‌های همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران چینی، در بخش‌های معدن، انرژی و زیرساخت پرداخت و با اشاره به مذاکرات انجام‌شده در جریان سفر خود به چین گفت: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این کشور آمادگی خود را برای تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی ایران اعلام کرده‌اند. ظرفیت این صندوق می‌تواند تا دو میلیارد دلار باشد و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی، زیرساخت و معدن را پوشش دهد.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، تعیین تکلیف موضوعاتی همچون مقررات گمرکی و مالیاتی، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و ثبات سیاست‌های اقتصادی را از پیش‌نیاز‌های جذب سرمایه‌گذاران خارجی دانست.

سمیعی‌نژاد همچنین از پیگیری ایجاد سازوکاری تسهیل‌گر برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی خبر داد؛ سازوکاری که با شفاف‌سازی ضوابط و تعهدات دولت، زمینه تصمیم‌گیری مطمئن‌تر سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

ضرورت بررسی توجیه اقتصادی طرح‌های زنجیره تولید پنل خورشیدی

در بخش دیگری از این نشست، موضوع تأمین مالی و ارزیابی توجیه اقتصادی طرح‌های مرتبط با زنجیره تولید پنل‌های خورشیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی ظرفیت‌های معدنی کشور، توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و انتخاب مدل مناسب برای توسعه زنجیره تولید پنل‌های خورشیدی، از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.