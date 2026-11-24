به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این اطلاعیه امده است به آگاهی شهروندان ساکن در مجیدیه شمالی می‌رساند از ساعت ۲۳ روز سه‌شنبه سوم آذر تا ساعت ۳ بامداد روز چهارشنبه چهارم آذر، با افت فشار یا قطع آب مواجه خواهند شد.

این محدوده از شمال، بزرگراه شهید همت؛ از جنوب، بزرگراه شهید رسالت؛ از غرب، بزرگراه امام علی (ع) و از شرق، بزرگراه شهید صیاد شیرازی می‌باشد.