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مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی شعبه خوزستان از تمدید مهلت ثبتنام نخستین دوره مسابقه استانی «گفتاورد» با موضوع رقابت اندیشهها در حوزه مهندسی تا ۱۵ آذرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شبنم شاهینی با اعلام این خبر گفت: مسابقه «گفتاورد» فرصتی برای طرح دیدگاهها، به چالش کشیدن ایدهها و شکلگیری گفتوگوهای تخصصی در حوزه مهندسی است.
وی افزود: دانشجویان، مهندسان و علاقهمندان به این حوزه میتوانند در فضایی علمی و رقابتی، اندیشههای خود را مطرح کنند، از دیدگاههایشان دفاع کنند و مهارتهای گفتوگو و استدلال خود را به نمایش بگذارند.
شاهینی ترکیب نظر و عمل، ارتقای تعامل با موضوع مهندسی و ترویج گفتمان مهندسی را از اهداف برگزاری این مسابقه عنوان کرد.
وی با اشاره به محل برگزاری این رقابت گفت: مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان میزبان این مسابقه است و علاقهمندان میتوانند تا ۱۵ آذرماه از طریق نشانی اینترنتی https://form.mjdkh.ac.ir/view.php?id=۸۵۴۸۲ ثبتنام کنند.
مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی شعبه خوزستان افزود: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پیامرسان ایتا با شماره ۰۹۰۱۸۹۹۵۹۶۹ در ارتباط باشند.