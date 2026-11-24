به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شبنم شاهینی با اعلام این خبر گفت: مسابقه «گفتاورد» فرصتی برای طرح دیدگاه‌ها، به چالش کشیدن ایده‌ها و شکل‌گیری گفت‌وگوهای تخصصی در حوزه مهندسی است.

وی افزود: دانشجویان، مهندسان و علاقه‌مندان به این حوزه می‌توانند در فضایی علمی و رقابتی، اندیشه‌های خود را مطرح کنند، از دیدگاه‌هایشان دفاع کنند و مهارت‌های گفت‌وگو و استدلال خود را به نمایش بگذارند.

شاهینی ترکیب نظر و عمل، ارتقای تعامل با موضوع مهندسی و ترویج گفتمان مهندسی را از اهداف برگزاری این مسابقه عنوان کرد.

وی با اشاره به محل برگزاری این رقابت گفت: مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان میزبان این مسابقه است و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۵ آذرماه از طریق نشانی اینترنتی https://form.mjdkh.ac.ir/view.php?id=۸۵۴۸۲ ثبت‌نام کنند.

مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی شعبه خوزستان افزود: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پیام‌رسان ایتا با شماره ۰۹۰۱۸۹۹۵۹۶۹ در ارتباط باشند.