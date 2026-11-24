هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در استان فارس با هدف شناسایی استعداد‌های جوان، ارتقای مهارت تولیدکنندگان محتوا و گسترش فعالیت‌های دیجیتال در شهرستان‌ها برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در استان فارس با هدف شناسایی استعداد‌های جوان، ارتقای مهارت تولیدکنندگان محتوا و گسترش فعالیت‌های دیجیتال در شهرستان‌ها برگزار شد.

در این رویداد، شرکت‌کنندگان در پنج بخش پویانمایی، نرم‌افزار‌های تلفن همراه، بازی‌های تلفن همراه، هوش مصنوعی و میکرو‌رسانه‌ها به رقابت پرداختند.

گروه‌های شرکت‌کننده طی یک رقابت ۴۸ ساعته و با تکیه بر دانش فنی، خلاقیت و کار گروهی، محصولات دیجیتال خود را طراحی و تولید کردند.

مرحله استانی این رویداد در بهمن‌ماه برگزار می‌شود و آثار و گروه‌های برگزیده در ادامه مسیر برای حضور در مرحله ملی معرفی می‌شوند. شناسایی استعدادها، ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان محتوا، ارتقای مهارت جوانان و شکل‌گیری گروه‌های توانمند برای تولید مستمر محتوای دیجیتال از دستاورد‌های این رویداد است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین اختتامیه هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج به همراه هشتمین جشنواره فعالان برتر فضای مجازی کشور، در فروردین‌ماه ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.