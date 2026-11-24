شهرستان دلیجان استان مرکزی با تامین ۷۰ درصدی نیاز کشور، قطب تولید عایق‌های رطوبتی شده است.

تولید ۷۰ درصد نیاز کشور به عایق رطوبتی در دلیجان استان مرکزی

تولید ۷۰ درصد نیاز کشور به عایق رطوبتی در دلیجان استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۷۰ درصد نیاز کشور به عایق‌های رطوبتی در شهرستان دلیجان استان مرکزی تولید می‌شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان عایق‌های رطوبتی استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: با استقرار ۱۰۰ واحد تولید کننده عایق و ۸۰ واحد تامین کننده مواد اولیه شهرستان دلیجان قطب تولید عایق‌های رطوبتی کشور است.

ابوالفضل حیدری افزود: نیاز کشور به عایق رطوبتی سالانه ۲۵۰ میلیون متر مربع است که ۷۰ درصد این نیاز توسط تولیدکنندگان شهرستان دلیجان تامین می‌شود.

او ابراز داشت: تولید ایزوگام در شهرستان دلیجان پنج هزار شغل ایجاد کرده و بخش عمده‌ای از ماشین آلات و تجهیزات خط تولید عایق رطوبتی هم توسط واحد‌های صنعتی شهرستان دلیجان تولید می‌شود.