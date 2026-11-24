به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضا رضایی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی این مخزن گفت: برای اجرای این طرح تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی یاسوج یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی در حوزه تأمین و ذخیره‌سازی آب شهر یاسوج است که با تکمیل آن، بخش قابل توجهی از مناطق شهری از ظرفیت این مخزن بهره‌مند خواهند شد.

رضایی اضافه کرد: برای تکمیل عملیات اجرایی آن حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با تشریح محدوده جمعیتی تحت پوشش این مخزن عنوان کرد: مناطق شرف‌آباد، دولت‌آباد، شاهدها، شهرک‌های امام علی (ع)، امام حسین (ع) و سایر شهرک‌های پیرامونی و همچنین مساکن ملی از جمله محدوده‌هایی هستند که از طریق این مخزن تأمین آب شرب می‌شوند.

رضایی اضافه کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، حدود ۱۵ هزار مشترک با جمعیتی افزون بر ۶۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات آن قرار می‌گیرند که این موضوع در افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و مدیریت بهتر شبکه توزیع آب این مناطق مؤثر خواهد بود.

وی درباره منابع تأمین آب مخزن نیز گفت: در مرحله نخست، آب مورد نیاز از طریق خط انتقال موجود چشمه آبشار یاسوج تأمین می‌شود، اما مطالعات و طراحی خطوط انتقال از دو مسیر شامل چشمه آبشار یاسوج و احداث چاه در منطقه مهریان نیز در دستور کار قرار دارد تا زمینه تأمین و تقویت منابع آبی این مجموعه فراهم شود.