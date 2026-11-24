سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی از آغاز به کار کتابخانه سیار در ۷ روستای حاشیه شهر بیرجند و دهستان شاخنات تا دو ماه دیگر خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرپرست کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی در انجمن کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به اینکه یک کتابخانه سیار در روستای چهکند بیرجند راه اندازی شده است، گفت: ۶ روستای دیگر نیز تا دو ماه دیگر میزبان ۲ هزار و ۳۰۰ کتاب این کتابخانه خواهند بود و دو شهرستان سربیشه و عشق آباد نیز در صورت تامین خودرو کتابخانه سیار خواهند داشت.

نیازی هدف از راه اندازی این کتابخانه را تسهیل دسترسی به منابع مطالعاتی، در روستا‌های فاقد کتابخانه در حاشیه شهر بیرجند عنوان کرد.

وی همچنین به ۱۷ طرح فعال این نهاد اشاره کرد و افزود: ۷ طرح کتابخانه مرکزی قاین، کتابخانه بافت فرسوده بشرویه، کتابخانه کرغند قاینات، کتابخانه آرین شهر، کتابخانه قلم چی فردوس، سالن اجتماعات کتابخانه آیسک و کتابخانه روستای کریت طبس از جمله این طرح هاست که ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی گفت: برای طرح کتابخانه مرکزی قاین از محل ستاد باز آفرینی شهری و اعتبارات شهرستان و کتابخانه‌های کرغند و آرین شهر قاینات از محل اعتبارات برنامه و بودجه طرح‌ها تکمیل خواهد شد.

نیازی همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا پایان آبان ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان شهرداری‌ها به نهاد کتابخانه‌های عمومی بدهی دارند، افزود: باید هر چه زودتر این میزان اعتبار پرداخت شود.

بهترین شهردار بیرجند نیز با اشاره به اینکه ۶۴۸ میلیارد تومان هم اکنون از دستگاه‌های اجرایی استان طلب هستیم خواستار ورود پیشخوان کتاب در بوستان‌های شد که تاکنون از سوی نهاد‌های کتابخانه‌های این مهم انجام نشده است.

شرافتی راد، معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه خراسان جنوبی مهد بزرگانی فرهیخته و نخبگان دانست و گفت: در چند سال اخیردر اعتبارات توجه ویژه‌ای به حوزه کتاب وکتابخوانی شده و باید برای جذب نوجوانان و جوانان تلاش بیشتری در این حوزه انجام شود.