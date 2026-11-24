به مناسبت سالروزشهادت حضرت‌ام ابنین (س) از مادران و همسران شهدا از مادران و همسران شهدا تجلیل شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به مناسبت سالروزشهادت حضرت‌ام ابنین (س) از مادران و همسران شهدا از مادران و همسران شهدا تجلیل شد.