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به مناسبت سالروزشهادت حضرتام ابنین (س) از مادران و همسران شهدا از مادران و همسران شهدا تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به مناسبت سالروزشهادت حضرتام ابنین (س) از مادران و همسران شهدا از مادران و همسران شهدا تجلیل شد.
این اجتماع با هدف پاسداشت مقام والای مادران و همسران شهدا و ارج نهادن به نقشآفرینی بانوان در تجمعات شبانه برگزار شد .در این مراسم مادران و همسران شهدا ضمن برائت از دشمنان ایران عهد بستند تا پای جان برای ایران بمانند.
در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان ۲۸۰ شهید به شهدای فارس اضافه شد.
فارس در دوران ۸ ساله دفاع مقدس، در دفاع از حریم اهل بیت و در اغتشاشات بیش از ۱۵ هزار شهید تقدیم حفظ کیان ایران کرده است.