امحای هزار و ۴۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در مشهد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، هفتمین مرحله امحای ماینر‌های غیرمجاز، با تخریب یک‌هزار و ۴۰۰ دستگاه استخراج رمزارز، امروز سه‌شنبه، ۳ آذرماه ۱۴۰۵، با حضور مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق مشهد برگزار شد. از ابتدای این طرح تا کنون ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه و در ۶ مرحله گذشته حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماینر امحا شد.

اجرای۴۴۳ پروژه نهضت مدرسه‌سازی در استان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی از اجرای ۴۴۳ پروژه مدرسه‌سازی در استان خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از مشارکت مردم، ظرفیت خیران و توان اجرایی استان، بخش مهمی از کمبود‌های فضا‌های آموزشی در حال جبران است.

کشف ۷ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در کاشمر

مأموران پلیس امنیت اقتصادی کاشمر در بازرسی از یک خانه مسکونی، ۷ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال کشف کردند.

در این رابطه یک متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

مهروموم سردخانه غیرمجاز در کاشمر و ضبط پنج‌ونیم تُن فرآورده دامی

یک سردخانه غیرمجاز نگهداری فرآورده‌های خام دامی در حاشیه شهر کاشمر شناسایی و مهروموم شد و حدود پنج‌ونیم تُن فرآورده فاقد هویت بهداشتی و غیرقابل مصرف از آن ضبط شد.

این عملیات با حضور کارشناسان دامپزشکی و مأموران نیروی انتظامی و با حکم مراجع قضایی انجام شد که در جریان آن، بیش از ۲۸۰ کیلوگرم ضایعات گوشتی چرخ‌شده، ۲۵۰ کیلوگرم روغن صنعتی و پنج تُن استخوان ضبط و سردخانه نیز مهروموم شد.

افتتاح یادمان شهید گمنام دانشگاه ملی نیشابور

آیین افتتاح یادمان شهید گمنام دانشگاه ملی نیشابور همزمان با هفته بسیج امروز (سه‌شنبه) برگزار شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی در این مراسم اظهار کرد: هدف از تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام، صرفاً ایجاد مکانی برای دفن شهید نیست، بلکه باید محل یادمان به یک مرکز فرهنگی و معنوی تبدیل شود؛ مکانی که دانشجویان بتوانند برای ذکر، توسل، دعا و طلب شفاعت به محضر شهید در آن حضور یابند و با فرهنگ ایثار و شهادت ارتباط برقرار کنند.