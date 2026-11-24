به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سه‌راهی علی‌آباد در شهرستان تفت بار دیگر صحنه یک حادثه تلخ رانندگی شد و این بار برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با پسر بچه دوچرخه‌سوار، نگرانی‌ها درباره وضعیت ایمنی این محور را افزایش داد.

بر اثر شدت برخورد، کودک دوچرخه‌سوار دچار جراحت شد. با توجه به وضعیت جسمانی مصدوم، بالگرد امداد و نجات به‌سرعت در محل حاضر شد و کودک را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان مرکز استان انتقال داد.

بنا بر گزارش‌های دریافتی، این کودک پس از ورود به بیمارستان، مستقیماً به اتاق عمل منتقل شد.

سه‌راهی علی‌آباد سال‌هاست به‌عنوان یکی از نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای منطقه شناخته می‌شود؛ نقطه‌ای که بار‌ها شاهد تصادفات شدید و حتی حوادث منجر به فوت بوده و همچنان نگرانی اهالی و رانندگان را به دنبال دارد.

در سال‌های گذشته، شهروندان بار‌ها خواستار اصلاح و ایمن‌سازی این سه‌راهی شده‌اند. مسئولان نیز در بازدید‌های متعدد، خطرناک بودن این نقطه را تأیید و وعده رفع مشکلات آن را مطرح کرده‌اند؛ اما با وجود این پیگیری‌ها و وعده‌ها، هنوز اقدام عملی مؤثری برای ایمن‌سازی این محل انجام نشده است.

اکنون بار دیگر یک حادثه تلخ، ضرورت رسیدگی فوری به این مطالبه چندین‌ساله را یادآوری می‌کند؛ مطالبه‌ای که شهروندان امیدوارند پیش از وقوع حادثه‌ای دیگر، با اصلاح هندسی سه‌راهی، نصب علائم هشداردهنده و اجرای اقدامات ایمنی لازم، به مرحله اجرا برسد.

سه‌راهی علی‌آباد به جای وعده‌های تکراری، نیازمند اقدام عملی است؛ پیش از آنکه حادثه‌ای دیگر، خانواده‌ای را داغدار کند.