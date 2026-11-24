به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، زورخانه حیدر کرار شهر باغین که کلنگ احداث آن در سال ۱۳۸۲ به زمین زده شده بود، با حضور باران‌چشمه، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد.

این مجموعه با زیربنای ۵۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان احداث شده و با هدف توسعه ورزش زورخانه‌ای و ترویج عملی منش پهلوانی و اخلاق‌مداری در جامعه به بهره‌برداری رسیده است.

افتتاح این زورخانه زمینه‌ای برای گسترش ورزش‌های پهلوانی و حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در این رشته ورزشی و آشنایی آنان با فرهنگ فتوت و جوانمردی فراهم می‌کند.