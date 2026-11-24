افتتاح زورخانه حیدر کرار در باغین کرمان
زورخانه حیدر کرار باغین کرمان پس از ۲۱ سال انتظار با هزینه بیش از ۲۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
، زورخانه حیدر کرار شهر باغین که کلنگ احداث آن در سال ۱۳۸۲ به زمین زده شده بود، با حضور بارانچشمه، رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد.
این مجموعه با زیربنای ۵۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان احداث شده و با هدف توسعه ورزش زورخانهای و ترویج عملی منش پهلوانی و اخلاقمداری در جامعه به بهرهبرداری رسیده است.
افتتاح این زورخانه زمینهای برای گسترش ورزشهای پهلوانی و حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در این رشته ورزشی و آشنایی آنان با فرهنگ فتوت و جوانمردی فراهم میکند.