استاندار اردبیل گفت: رفع نقاط ضعف پوشش ارتباطی در جاده‌های اصلی و ترانزیتی و راه‌اندازی مرکز داده از اولویت‌ها و مطالبات مهم استان اردبیل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل؛ مسعود امامی یگانه در آیین افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تکمیل پوشش تلفن همراه و اینترنت در محور‌های مواصلاتی استان باید با همکاری وزارت ارتباطات و دستگاه‌های مرتبط در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: بیش از ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، گسترش فیبر نوری، توسعه اقتصاد دیجیتال و به‌ویژه ایجاد سایت‌های ارتباطی در مناطق کم‌برخوردار و روستایی استان هزینه شده است.

استاندار اردبیل راه‌اندازی مرکز داده (دیتاسنتر) در ساختمان جدید مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات را از مطالبات استان اردبیل دانست و افزود: با توجه به تناسب این زیرساخت با کارکرد‌های مجموعه، بخش خصوصی نیز برای مشارکت در راه‌اندازی آن اعلام آمادگی کرده است.

امامی یگانه با اشاره به ضرورت توسعه اقتصاد هوشمند و زیرساخت‌های هوش مصنوعی بیان کرد: راه‌اندازی مرکز داده می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین تامین اعتبار برای راه‌اندازی مرکز رشد اقتصاد دیجیتال را از دیگر درخواست‌های استان عنوان کرد و گفت: مجوز این مرکز از وزارت علوم صادر شده و برای آغاز فعالیت آن در ساختمان مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمایت و تخصیص اعتبار از سوی وزارتخانه نیاز است