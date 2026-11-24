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هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج با رقابت ۵۱۰ شرکتکننده در بخشهای مختلف رایانهای و هوش مصنوعی در سطح شهرستانهای استان قزوین آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج، مرحله شهرستانی، همزمان با سراسر کشور در تمامی شهرستانهای استان قزوین کلید خورد.
معاون رسانه و فضای مجازی سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین در این خصوص گفت: در این رویداد ۵۱۰ نفر از عموم شهروندان، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، حضور دارند و به مدت ۴۸ ساعت تا روز پنجشنبه به رقابت میپردازند.
محمدرضا خوشعقیده افزود: شرکتکنندگان در این مسابقه پس از دریافت آموزشهای اولیه در زمینه تولید محتوا در فضای مجازی، در بخشهای «پویانمایی» (دوبعدی، سهبعدی، موشنگرافیک و استاپموشن)، «نرمافزار و بازی تلفن همراه»، «میکرورسانه» و «هوش مصنوعی» (در دو بخش پویانمایی و پوستر مفهومی) با یکدیگر رقابت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: نفرات برتر این مرحله به رقابتهای استانی که بهمنماه برگزار میشود، راه خواهند یافت.