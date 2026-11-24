به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج، مرحله شهرستانی، همزمان با سراسر کشور در تمامی شهرستان‌های استان قزوین کلید خورد.

معاون رسانه و فضای مجازی سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین در این خصوص گفت: در این رویداد ۵۱۰ نفر از عموم شهروندان، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، حضور دارند و به مدت ۴۸ ساعت تا روز پنج‌شنبه به رقابت می‌پردازند.

محمدرضا خوش‌عقیده افزود: شرکت‌کنندگان در این مسابقه پس از دریافت آموزش‌های اولیه در زمینه تولید محتوا در فضای مجازی، در بخش‌های «پویانمایی» (دوبعدی، سه‌بعدی، موشن‌گرافیک و استاپ‌موشن)، «نرم‌افزار و بازی تلفن همراه»، «میکرورسانه» و «هوش مصنوعی» (در دو بخش پویانمایی و پوستر مفهومی) با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: نفرات برتر این مرحله به رقابت‌های استانی که بهمن‌ماه برگزار می‌شود، راه خواهند یافت.