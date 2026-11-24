به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از احیا و بازگشت سه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی تعطیل در این شهرستان خبر داد و گفت: با رفع موانع و حمایت از سرمایه‌گذاران، این واحد‌ها پس از سال‌ها توقف، فعالیت خود را از سر گرفتند.

سجاد قناعتیان گفت: یک واحد سردخانه و بسته‌بندی میوه با ظرفیت نگهداری سالانه ۴۱ هزار تن محصول پس از ۱۰ سال تعطیلی، با اشتغال‌زایی برای ۲۰ نفر به چرخه تولید بازگشت.

وی افزود: در بخش مواد لبنی هم یک واحد تولید لبنیات پاستوریزه با ظرفیت سالانه ۳۳ هزار و ۵۰۰ تن که ۱۵ سال تعطیل بود با اشتغال ۲۶ نفر دوباره فعال شد.

قناعتیان ادامه داد: همچنین یک واحد تولیدی شوری و ترشی با ظرفیت سالانه ۳۸ هزار تن و اشتغال‌زایی برای ۳۴ نفر، پس از هشت سال توقف به چرخه تولید پیوست.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم با تأکید بر اهمیت احیای واحد‌های تولیدی راکد تصریح کرد: بازگشت این واحد‌ها علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، نقش مؤثری در تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی، افزایش ارزش افزوده و تقویت امنیت غذایی شهرستان ایفا می‌کند.