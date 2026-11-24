دانش‌آموزان مهابادی با دست‌پخت‌های رنگارنگ و غذا‌های اصیل محلی، مهارت و خلاقیت خود را در رقابتی با عطر و طعم فرهنگ بومی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، عطر غذا‌های سنتی، رنگ‌های چشم‌نواز و شور و نشاط دانش‌آموزان، فضایی متفاوت و خاطره‌انگیز رقم زد؛ جشنواره‌ای که در آن هنر آشپزی با فرهنگ و اصالت بومی گره خورد.

دانش‌آموزان در این رویداد با پخت و تزیین انواع غذا‌های محلی و سنتی، ذوق، سلیقه و مهارت خود را به نمایش گذاشتند؛ از غذا‌های اصیل و بومی گرفته تا دست‌پخت‌هایی خلاقانه که هرکدام روایتگر بخشی از فرهنگ و ذائقه منطقه بودند.

فضای سنتی جشنواره، با حضور دانش‌آموزان در لباس‌های زیبای محلی کردی، حال‌وهوایی خاص به این برنامه بخشیده بود.

در این میان، دانش‌آموزان با اشتیاق از آثار و دست‌پخت‌های خود برای حاضران و داوران گفتند و از تجربه‌ای که در این رقابت دوستانه به دست آورده بودند، ابراز رضایت کردند.

در پایان، برگزیدگان معرفی شدند و با اهدای لوح تقدیر و جوایز مورد تجلیل قرار گرفتند؛ هرچند در این رقابت، آنچه بیش از کسب رتبه اهمیت داشت، تجربه، خلاقیت و مشارکت دانش‌آموزان بود.